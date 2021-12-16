年菜戰爭開打！自助餐龍頭饗賓搶進年菜市場，除多年來所推出的現做外帶年菜，今年首度由由旗下「饗在家」電商平台首度推出「虎虎生風饗宴組」冷凍宅配年菜，匯集中式傳統吉祥年菜，一指下訂，不出門年菜就能輕鬆送到府！想吃現做的，「饗食天堂」、「開飯川食堂」、「饗泰多」及「真珠 台灣家味」等同步推出現做現取外帶年菜，拿到手即可馬上享用。

不愛傳統年菜的話，饗賓也推出熱呼呼的「小福利火鍋」圍爐，海陸美味一鍋到位，暖意十足。此外，去年首度推出即迅速完售的「果然匯」全素外帶年菜，今年當然也不缺席，即日起開放限量預購。

饗賓表示，在疫情期間深受消費者喜愛的「饗在家」電商平台，所推出的數十種各式商品，從早餐到消夜，從正餐到下午茶點心，一應俱全，就連年菜也毫不馬虎，「虎虎生風饗宴組」冷凍宅配年菜中有：「御品干貝砂鍋雞湯」、「黃金富貴殿金鯧」、「滿饌鮮鮑佛跳牆」、「開運梅干燒蹄膀」、「干貝荷葉吉祥雞米糕」、「百香匯聚牛三寶」、「雙饗奇雞拼盤」等，七品售價4188元，海陸通包，澎湃又吉利，輕輕鬆鬆上網預訂，是忙碌無暇打理年菜的女性朋友最佳首選。

連二年獲選「經濟部商業司2021傳承臺菜餐廳」的「真珠 台灣家味」，今年再度匯整台灣阿嬤的過年手路菜組「虎福開運團圓宴」六品共6380元，道道都有吉祥寓意：「吉利鮑魚虎掌」中的祕製醬滷豬膝筋和鮮美鮑魚，醬香醇厚老饕最愛；富涵年年有餘的「菜脯清蒸海石斑」以上選鮮美海石斑加上老菜脯和特調蔥油澆淋，鮮味滿溢好彩頭；「鴻運雙味雞」雙重口感吉祥如意、「鮮美沙公米糕」現流沙公清蒸鮮甜年年高升、「富貴紅燒牛雙寶」先滷後燒層層入味、「干貝極品佛跳牆」十餘種海陸珍品圓滿豐盛。

年年都被敲碗詢問外帶年菜，全台擁有22家分店的「開飯川食堂」，今年推出「慶團圓聚開飯」七品5888元年菜組，將開飯經典菜色「鴛鴦雙醬鹽焗雞」、四川名家老火鍋湯底燉煮入味香辣過癮的「川香團圓獅子頭」、12隻彈牙草蝦象徵長壽的「鴻運茄香燴鮮蝦」及「珍饌鮮鮑佛跳牆」、「蒜香清蒸海石斑」、「烏金櫻花蝦米糕」、「福氣滿盈人蔘雞」等，單點可，整組帶回家省事又豐盛。

無法出國過年，來個泰式異國圍爐解封心情，也是好主意。「饗泰多」八菜一湯山珍海味全收錄，加上飯後甜點「泰奶生乳捲」的「泰好運圍爐宴」，3688元組合價，超值又美味。想要澎湃升級，再加點「開泰三味」1580元，二組優惠價只要5088元。

饗食天堂則有中西混搭的「開運極上饗宴」外帶年菜，滿足家中老老少少的不同需求。貼心素食族的年菜需求，饗賓人氣蔬食百匯餐廳「果然匯」，不含奶蛋的「團圓蔬福宴」全素外帶年菜，中西式全素風味料理，堪稱素食年菜首選，另還可選擇加點（或單點）年節限定推出，「開運松露蘿蔔糕」或香氣濃郁的「紅藜松子楓糖糕」。

不畏疫情威脅甫於今年八月開幕的「小福利火鍋會所」，是饗賓首度跨足火鍋巿場的全新品牌，不想單點或吃組合餐，火鍋也是很多消費者的圍爐首選。雙人或4-6人雙饗套組，滿足大小家庭需求，飯後來塊酥脆棗泥鍋餅，堪稱完美。