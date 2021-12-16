王力宏宣布和老婆李靚蕾結束8年婚姻，據悉「婆媳關係」是壓垮這段關係最後的最後一根稻草，對此，醫師黃宥嘉醫師表示「眼中釘不拔掉，眼睛就會報銷」，更不解為何離婚消息曝光後，網友要一直針對李靚蕾說教。

王力宏宣布結束8年婚姻，外界指出王力宏婚後經紀事務改為李靚蕾掌控，導致「婆媳關係」產生嫌隙，因此成為離婚導火線，黃宥嘉醫師直言「眼中釘不拔掉，眼睛就會報銷」，接著表示不懂這樁離婚，為何大家要針對李靜蕾說教?只因她是乖乖牌女性?接著強調除了學識見識，很多人連生小孩人數都比不上她，對於有人指出女方過於強勢，導致婚姻無法經營，她駁斥：「怎麼不討論男生變強一點就好，或是變得更弱一點不就相安無事？」

黃宥嘉醫師不解網友為何只針對李靜蕾。（圖／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

對於以上種種言論，黃宥嘉先是感嘆：「沒賺錢的老婆，就嫌人家沒貢獻，柔順的老婆，嫌人家沒主見，想要老婆幫忙持家，又嫌人家強勢」，接著嘲諷：「希望所有的老公都變成又強勢、又柔順、又賺錢、又吃軟飯的集各種優點於一身的花美男，然後多重人格精神崩潰」。

對此，網友紛紛留言：「只罵女生就對了！都是女的不對啦」、「還是單身最棒！不用受生孩子，養育孩子之苦，又能來去自如，没有束缚，自由自在」、「以後不一定要嫁人，但要顧好自己，而且靠自己實力賺錢，因為以後好的男人會越來越少而已」。