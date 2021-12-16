綠喊公投高雄拿全國最高票，國民黨主席朱立倫怒斥，一黨之私對抗全民。（柯宗緯攝）

公投結果後天見分曉，身兼民進黨高市黨部主委的立委趙天麟今（16）日再度喊話，公投高雄要拿下全國最高票。對此，國民黨黨主席朱立倫今到高雄催票時怒斥，一黨之私對抗全民。至於最後時刻，新北市長侯友宜會現身嗎？朱未正面回應。

朱立倫今天在高雄車隊掃街，從國民黨高市黨部出發，沿著建國路、五福路、七賢路，最後左營果貿社區活動中心下車。市黨部主委許福明、副主委曹桓榮、立委吳怡玎、副議長陸淑美、黨團總召童燕珍、前立委黃昭順、黨籍議員黃紹庭、陳麗娜、李雅靜、陳美雅、蔡金晏等人接待或陪同掃街。

朱立倫車隊出發前受訪，媒體問及，最後關鍵時刻侯市長會站出來嗎？朱立倫表示，最後階段全黨大家都要站在民眾的一邊，我們要跟民意站在一起，這是在野黨天職，尤其現在民進黨鴨霸動用所有的資源，用各種方式來阻擋民意，我們必須要跟民意在一起。

朱立倫強調，不管每一位縣市長、一位鄉鎮市長、每一位民意代表，我們都用各種方式，希望大家後天都能夠出來投票，讓我們的民意展現。而這四項公投都是民生議題，「我沒有為了任何個人，我們也沒有為了單獨哪一個政黨」，只有站在民眾，站一邊站在民意這邊。

不過，民進黨發下豪語要在高雄拿下公投全國最高票，朱立倫不以為然說，民進黨一黨之私對抗全民，包括國民黨、民眾黨、時代力量、大家都分別有主張，所贊同的同意，如果民進黨一黨之私要對抗全民，我們呼籲大家民眾在最後的階段站出來，民進黨他是為了他政黨的考量，那我們是為了民眾的所有利益。

傳出國民黨要用公投的績效來作為明年提名的依據，朱立倫直說，民進黨有KPI，國民黨也是呼籲、拜託及要求每一位公職人員，這是我們的責任感，這是我們的榮譽心。

「我們是穿草鞋的，他們是穿布鞋」，朱立倫怒斥，現在是民進黨有所有的資源，而我們一定要跟民眾在一起，他也非常感動看到很多公職人員都站出來，最後兩天一定要盡最大的努力拚到最後一分鐘、最後一秒鐘。

針對大陸宣布兩岸ECFA明年續實施，朱立倫表示，兩岸要以對話代替對抗，國民黨的最高目標，就是兩岸能夠和平交流，能夠讓全民獲利，如果今天兩岸的經貿往來受到傷害，傷害的是全體台灣人。

朱立倫指出，過去10年來，ECFA我國剩下的關稅是2000多億元，1年將近省下200億關稅，因此還是希望兩岸交流，這點很重要，但民進黨用各種方式傷害台灣，我們希望用各種方式來保衛台灣，來讓台灣人獲利。