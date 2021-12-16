紫光集團千億資產重整遭該集團董事長趙偉國強烈反對。陸媒引述由趙偉國控股的北京健坤投資集團聲明指出，反對建廣資產和智路資本聯合資本體收購紫光集團，認為紫光集團的重整方案，將會直接造成當期人民幣734.19億元的國有資產流失，並且已向中紀委等多部門實名舉報。

香港經濟通通訊社報導，健坤集團對紫光集團持股49％，清華控股則持51％股權。清華控股是北京清華大學的國有資產經營公司，因此紫光集團的控股股東是清華大學。從資本結構上看，紫光集團是一家國有控股企業，屬於大陸教育部國資系統和財政部國資系統。

不過，北京清華大學10日已與四川省能源投資集團簽訂「國有產權無償劃轉協議」，擬透過無償劃轉方式將北京清華大學持有的清華控股100％的股權，劃轉給具有四川省政府背景的四川能投。

紫光集團旗下多家上市公司10日公布，確定由智路資本、建廣資產所領頭的七家企業合資財團，會成為紫光集團的重整戰略投資者。