影星成龍出身「元家班」，從武打替身做起，努力在香港影壇拚出活路，靠著靈活的拳腳與獨特的動作設計走紅，更因此成功打進好萊塢市場，成為國際巨星，而說起成龍電影，一大特點就是危險動作戲標榜都是親自下海自己來，動作設計一次比一次困難，如此膽大的成龍，曾經吐實唯有一款動作他不敢演，只能交給替身處理。

當年李小龍驟逝，成龍為延續其熱潮正式進軍影壇，成為武打明星，他出道初期，就曾自稱拍武打戲不用替身，也參與動作設計，每次都挑戰創新與高難度，看得人捏把冷汗，他也因此漸漸奠定「成家班」風格，但其實後來成龍承認，他並非完全不用替身，多數打殺動作他都能練成，唯獨飆車戲，必須要替身。

成龍1995年推出的代表作《紅番區》，除了他本人之外，還邀到梅艷芳、董驃、葉芳華加盟主演，講述香港警察馬漢強在美國勇鬥紐約黑幫的故事，該片讓成龍與唐季禮拿下第15屆香港電影金像獎最佳動作指導獎，並靠此片打入美國市場，《紅番區》還破了北美外語片票房紀錄。

成龍拍片不喜歡用替身，即使拍到遍體鱗傷他也在所不辭，都是自己下，而在《紅番區》中，他也延續這個精神，裡頭對戰的打殺動作，都由他親自完成，但飆車戲碼，成龍坦言真的沒辦法做到，覺得硬去做會有生命危險，還會造成劇組的損失，因此找了一個跟自己外型相似的替身，在他的幫助下完成了電影，對此，連抽張衛生紙都嚴格監控的成龍，給這位替身送上了一台法拉利，不但是感謝他冒著生命危險完成戲份，也作為鼓勵，表示很看好他的未來發展。