國民黨明晚在自由廣場舉辦民主守夜活動。（趙婉淳攝）

四大公投倒數2天，國民黨將於明晚在自由廣場舉辦「民主守夜」活動，當晚除了馬拉松式的宣講，前總統馬英九、前黨主席江啟臣、洪秀柱、黨主席朱立倫等藍營大咖到場宣講，還安排「全台守護大串聯」，邀請民眾上傳用手比出圈的「我同意！」照片，當晚朱立倫將親自帶領黨務主管、立委等人夜宿，晚間到隔天展開不斷電直播，並在投票日和民眾一起去投四個同意票。

國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨沒有民進黨的宣傳鉅資，只有簡單的帳篷與睡袋，唯一目標是希望守護台灣的健康與民主、守護台灣的生態環境與經濟，12月18日請大家一起出來投票，12月17日則請全民一同，做台灣的「民主守夜人」。

國民黨今天舉行記者會，說明公投前一晚的民主守夜活動規劃，當天6點開始，將播放青年民主戰隊拍攝的公投宣傳短片，及由中廣董事長趙少康進行暖場宣講，主活動在晚間7點半至9點半進行，包含前總統馬英九、前主席江啟臣、洪秀柱與現任主席朱立倫、縣市議會、黨籍立委、縣市首長等到場宣講。

國民黨副發言人楊智伃說，當晚現場在7點、8點、9點，設計和台下互動的「整點報時」環節，包括源自於蔡英文總統「拍桌說」的「自由廣場萬人拍桌」；還有「全台守護大串聯」，邀請所有的好朋友一起，舉起雙手連成圈，並拍下照片上傳打卡hashtag「＃舉起雙手我同意」，畫面也將放在現場led看板上，讓全台灣的觀眾與現場的觀眾一起比圈。

國民黨副發言人周羿希表示，接著9點半將舉辦「星河夜語：點亮自由廣場」時間，全體黨公職會跟現場民眾一起打開手機手電筒，用上萬個點點星光象徵「人民怒火，星火燎原」，更諷刺民進黨讓臺灣陷入需用手電筒照明的缺電危機。

國民黨文傳會副主委周柏吟指出，活動主舞台結束後，國民黨將推出民主守夜不斷電直播，從晚上10時到早上6時，直播內容包含現場訪問等系列活動，並和黨內民代臉書串流。

由於當晚民進黨將在凱道舉辦造勢，是否擔心爆發衝突，林家興說，相信警政單位對路權、維安秩序已有妥善規劃，也相信兩黨支持者秉持和平理性宣傳公投，不會有衝突事情發生。