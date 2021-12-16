彰化灰濛濛空品一片橘。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化灰濛濛空品一片橘。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

今天彰化縣又空品不佳，不少人都感覺天很灰，眼睛過敏，不少人懷疑是花壇建築事業廢棄物火災還在作怪，不料竟雪上加霜，上午伸港紡織廠也發生倉庫火警，幸好火勢很快撲滅，彰化環保局表示，西半部風速較弱，汙染物累積造成空氣品質不良，已要求台中火力發電廠啟動相關作為，今日已預先降載5400MW。

「空氣好差，是霧霾還是在燒稻草？還是又有什麼在燒了」，不少敏感族群都感覺眼睛過敏，呼吸不順，今天空氣品質指標都飆上橘紅色，整個彰化縣空氣品質指標，都在112到131之間，線西和大城的PM2.5也飆到61，越接近中午指數越飆高，都逼近紅色了。

上午伸港紡織廠也傳出火警通報，竄出濃煙，為存放金屬雜物的倉庫間起火，燃燒面積約3平方公尺，2級火警，彰化縣消防局第一大隊快速地將火勢撲滅。環保局表示，後續將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，後依《空汙法》第32條處10萬至500萬元罰鍰。由於現場風向為東風，受影響範圍主要為伸港鄉區域。提醒受影響區域民眾家戶緊閉門窗避免外出。

彰化縣環保局長江培根表示，今天環境風場為環境風場為偏東風，西半部風速弱，汙染物易累積，預計12月18日東北季風影響，空氣品質好轉，立即啟動緊急應變機制，通知前74大公私場所執行空汙自主管理，並透過中臺灣區域治理平台，要求台中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，今日已預先降載5400MW，減緩中部空氣品質惡化。

環保局呼籲如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。