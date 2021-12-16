台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市高中職學生今起施打第2劑BNT疫苗，市長柯文哲16日前往建中視察心肌炎研究情形，他表示，透過大規模實驗做完整研究，建立一個台灣年輕人心電圖的資料庫。

國內國高中生已完成第1劑BNT疫苗接種，12月將接種第2劑，根據美國及以色列研究，高中年齡的男性在施打第2劑BNT後，有百萬分之69-150機率出現心肌炎，少數嚴重者更有致命風險，若能早期診斷早期治療，大部分病患可順利出院。

台大兒童醫院心臟團隊、中華民國心臟病兒童基金會、聯合醫院與市府合作，為台北市建國高中、成功高中、大安高工、南港高工等4所男學生較多的學校，在施打疫苗前及施打後第2天進行心電圖檢查，總計有5803人同意受測，達到早期偵測轉診治療的目的，希望透過早期偵測避免病患進展到嚴重性的心肌炎。

柯文哲今早視察指出，因為打mRNA疫苗，在國際上的報告有心肌炎，他希望打完以後，從總人口裡有發病的找出來，通常發生率會比預期的低估，所以做個本土資料庫，全部量一遍也好，建立一個台灣年輕人心電圖的資料庫，打疫苗前先做一個基本盤，另一是說到底打疫苗會產生這種心肌炎的危險度多少，有一種沒有到臨床發病的程度，但對心臟有影響，也透過大規模的實驗做完整的研究，做一個比較仔細的研究，本土醫學要有本土的資料，所以我們是樂觀其成。

他表示，一般國外數據，男生、女生發生心肌炎的機率差10倍，因為計畫裡有些學校裡還是有女生，但人數較少，大概5％，先做男生，確認一下女生的，因為大概5％是女生，大概檢查一下。

柯文哲說，第2劑發生心肌炎的機率比第1劑高，男生又比女生高，所以針對第2劑的男生來做，我們做實驗還是一樣，高危險群的做，不會故意去做低危險群，因為本來數量就較少，如果錢就這麼多，就先做這樣，當然如果有人捐款就再做多一點。