知名直播主連千毅的得意助手本來有鄧佳華和長瀨昆妮，前者閃電辭職進軍成人界，後者因身體不佳請病假，長達3周未入鏡連千毅的直播。不過長瀨昆妮搭上鄧佳華的熱潮，拍了一支「看A片學日文」的新影片，讓網友看得慾火焚身。

長瀨昆妮是日本華僑，正職為日語老師，因加入連千毅團隊打開知名度，獲封「日文女神」美稱。最近她回歸教學本業，在YouTube頻道上傳一部1分5秒的影片，畫面中，長瀨昆妮化著甜美妝容，將長髮吹成大波浪，身穿深V白襯衫，大方露出交叉款黑bra和東西半球，下身搭配窄裙和透膚絲襪，引人遐想的打扮很吸眼球。

接著，長瀨昆妮嬌滴滴地自我介紹：「大家好，我是你的日文女神長瀨昆妮，我要來教大家日文囉！」她截取粉絲票選出前5名AV女優的片段，教大家學習日文台詞，不忘擺出撩人動作，讓網友看得血脈賁張，紛紛留言誇獎：「永遠支持日文女神長瀨昆妮，想學+1」、「妮妮真是漂亮，好美」、「最愛妮妮」。

長瀨昆妮前陣子因工作繁忙導致健康亮紅燈，喉嚨破2個洞只能吃白稀飯，哀嚎「痛到懷疑人生傷口又捏又壓」暫時向老闆連千毅請假，許多粉絲都很關心她的復原情況，對此長瀨昆妮親自報平安：「持續換藥第三週，醫生說恢復良好，謝謝大家的鼓勵與支持。」