蔡英文總統今天接見法國國民議會訪問團表示，明年法國將擔任歐盟輪值主席，希望在法國帶領下的歐盟，能夠持續推動台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），也希望不久的將來，法國政府的閣員可以訪台，一起繼續努力讓台法關係更深化緊密。

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（Francois de Rugy） 應我國政府邀請，12月15日至19日率團訪問台灣，訪團成員還包括外委會海澤議員（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪議員（Frederique Dumas）、恩拜議員（Jean Francois Mbaye）、古怡珂議員（Aina Kuric），以及財政委員會布義顧議員（Jean-Louis Bricout）共6位跨黨派的國民議會議員。

蔡英文總統今天接見訪問團表示，今年是台法關係突飛猛進的一年，法國參議院和國民議會分別在5月、11月首次通過友台決議，支持台灣的國際參與。

她說，我們深刻感受到法國國會挺台的強大能量，尤其是國民議會院審當天，有好幾位議員的發言都為台灣帶來溫暖，也讓台灣人民相當的感動，她要特別感謝戴扈傑及各位議員的支持。

蔡英文指出，過去幾年台法交流非常密切，包括在經貿、防疫、科技及能源等領域都有豐碩的合作成果，現在面對後疫情時代的挑戰，相信台法在供應鏈重組、網路安全、以及科技新創領域，都會有更多的合作機會。

明年上半年法國將擔任歐盟輪值主席，她期待在法國帶領下的歐盟，能夠持續推動台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），開啟台灣與歐盟新的合作關係。

她說，各位議員都是國民議會外交委員會成員，她想告訴各位，面對國際局勢快速變化，威權主義的持續擴張，民主夥伴更應該攜手合作，台灣會善盡國際責任，也期望和法國及理念相近的歐盟夥伴一起為印太地區和平穩定及世界繁榮發展做出更多的貢獻。

除了台法國會的交流，她也希望不久的將來可以歡迎法國政府的閣員訪台，一起繼續努力讓台法關係更深化、緊密。

戴扈傑致詞表示，訪團代表法蘭西共和國國民議會的5個政團，他所發起的決議案，在議會9個政團有7個投了贊成票。這項決議案在敦促法國政府支持台灣參與多個國際組織。法國政府在國民議會的辯論中也有正面發言，重申及鼓勵有建設性對話的區域政策，以維護台海的和平與穩定。

他說，希望法國與台灣能夠發展富有成效的合作，特別在經濟方面，首先是半導體生產，也包括再生能源的生產等。另外，在國際機構層面，台法合作應對氣候變化的挑戰，以及新冠肺炎流行病抗疫合作的討論也至關重要。

戴扈傑強調，法國國會友台小組不僅關注公共政策，也希望能加強法國國會議員與台灣政界之間的人際關係，也因此，法台合作也考量到台灣公民社會的活力，這項合作奠基於30多年前這塊土地展開的民主轉型所取得的顯著成功上。

他說，透過自由、透明的選舉，獨立自由的新聞，思想言論及結社自由，表達政治的多元化，這些都是雙方所擁有的價值觀。致詞的最後，戴扈傑也以中文說「台法友好，合作萬歲」。