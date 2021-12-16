ESG擴大到供應鏈融資。兆豐銀宣布，和台電攜手推出供應鏈融資，力拚中小企供應鏈淨零轉型，供應鏈融資向來為兆豐銀擅長的企金業務，如今兆豐銀宣布將與台電共同合作，亦成為首家簽署「供應鏈融資合作備忘錄」的公股行庫，未來將有3000至4000家的台電供應鏈供應商，可以直接線上申請融資、整個市場規模將上看數千億。

台電的供應鏈規模多大？統計顯示，台電2020年的材料招標採購案件數共3257件，國內供應商家數為1184家，國外為40家，總供應商家數為1224家，決標金額約1207億，國內採購決標金額約1112億，供應鏈之龐大由此可見；對此兆豐銀指出，台電會辦理廠商評鑑，未來績優客戶會優先入列兆豐銀的目標客群。

兆豐銀行董事長張兆順表示，兆豐銀行以「線上化、場景化、資料化」的方式來重新定義和改造供應鏈金融，滿足中小企業資金即時流動的高度需求，更希望開創銀行、台電與客戶三贏的勝局，而本次與台電合作也充份展現兆豐積極關懷、即時掌握融資訊息，力挺台灣中小企業，不讓疫情衝擊阻斷企業成長，營造共榮互利的生態，為台灣續創榮景。

張兆順也指出，兆豐銀行透過此次與台電簽署供應鏈融資合作備忘錄，不僅強化雙方夥伴關係，同時也強化對中小企業客群的經營，協助過往因財務資訊難以掌握，徵信成本過高，較難取得銀行支持的中小企業有機會順利融資。兆豐銀並分析，透過系統介接共享資訊，不但可以大幅減少書面及人工作業，提供台灣中小企業更靈活及更可靠的資金支持，更可以幫助中小企業活絡金流，強化供應鏈穩定度，具體展現ESG融資影響力，並希望透過此次合作助陣台電積極推動淨零轉型，共同架構ESG生態系，也透過此次合作夥伴關係，讓外界了解兆豐銀行不僅已是電力粉絲團的一員，亦將成為台電的神隊友。

在其他推動ESG普惠金融的成效上，兆豐銀指出，今年配合國發基金「協助新創事業紓困融資加碼方案」提供新創業者1年期最高1.345％利息補貼的政策，最多可以為新創業者省下近新台幣35萬元的利息，並以從速、從寬、從簡的e化簡化流程，協助新創事業取得資金度過疫情，進而有機會成為台灣新創獨角獸。自6月中開辦以來，短短不到6個月的時間，兆豐銀行已核貸近500戶，承辦量及總融資金額占全體金融機構高達七成，扶植新創產業的專業度與積極度，可說稱冠金融界。

兆豐銀亦透過董座張兆順所指示的3C策略「CHANGE勇於變革、CHALLENGE迎向挑戰、CHANCE把握機會」，在既有營運基礎上，持續將ESG因子納入決策考量，希望藉由鼓勵「用戶行為改變」達到減碳目標，推動責任授信，並積極爭取永續金融新商機及獲利模式。截至11月底，兆豐銀行綠色永續投資及融資金額累積已超過新台幣6683億元。