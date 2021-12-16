國內疫情受控，防疫警戒可望再降級，雄獅集團旗下「欣傳媒」今（16）日公布「2022旅遊觀光趨勢報告」內容，結果顯示有高達74.2％民眾已開始規劃明（2022）年的出遊計畫，國旅目的地以花蓮（42.5％）、台東（42.4％）、宜蘭（21.3％）最熱門旅遊天數有超過96.3％的民眾希望以「過夜」為主，單次旅遊花費（不限天數）則是5001至10000元意願最高，佔比約30.2％，其次為4001至5000元佔比約22.8％。

雄獅集團「欣傳媒」今（16）日於晶華酒店舉辦「2021觀光經濟論壇」，特邀各界意見領袖，針對與「科技」、「產業」、「頂級」、「永續」四大主題，探討未來旅遊趨勢，同時公布「2022旅遊觀光趨勢報告」及「頂級旅遊消費大數據」二大調查研究報告，洞察後疫情時代旅遊新商機。

調查顯示，有78％民眾希望明年至少出國一次，五成以上希望出國二次。另外，有72％民眾願意為出遊付出更多預算，85％受訪者接受20％漲幅。

報告中發現，後疫情時代的旅遊活動，多數民眾支持熱門景區維持總量管制，旅遊過程也希望朝非接觸式服務轉型，旅遊型態則會以自然風光為主，另基於防疫需求，同意出入場所需出示綠色通行證，包含疫苗接種證明、染疫康復後證明、陰性病毒檢測等。針對旅遊數位轉型，民眾最有感的是網路就可以預訂旅遊行程（62.3％），其次是透過行動裝置或電子票券搭乘交通、入住旅宿、進入景區（56.5％），以及透過數位支付直接進行付款（30.2％）。

國外旅遊部分，77.7％民眾在2022年有出國意願，其中有28.7％民眾希望在明年第二季以前可以出國，25.8％民眾希望在第三季；最想去的國家則是日本居冠，其次分別為韓國、中國大陸、泰國等地區，仍是以鄰近的亞洲國家為最大宗；至於出國次數有45.6％民眾希望至少1次，34.7％民眾希望至少2次，旅遊天數有37.5％民眾希望以4至6天為主，30.6％民眾希望7至9天。

企業獎勵旅遊部分，最受歡迎旅遊目的地，國旅2日遊以宜花東最受歡迎，佔比約25％，國外5日行程則以日本最熱門，佔比約30％，其次為中港澳（17％）及泰國（11％），出發日期偏好3、4、5、9、10、11月，避開寒、暑假旺季；預算方面，58％企業獎旅接受單次5000元以上的國旅團費，國外旅遊則有近50％企業可接受10000至30000元團費。