12月2日國票金控與安泰銀行同步舉行股東臨時會，通過兩公司合併案，但股東會前國票金股東耐斯集團透過媒體放話公開反對，甚至揚言訴諸司法解決，對此，安泰銀行大股東的私募基金隆力集團繼12月6日發布新聞稿，呼籲尊重股東的民主決議，讓主管機關在不受干擾的情況下審核合併案，15日隆力主席Mark Chiba接受訪問時強調，非常憂政治外力介入併購案，未來將不再投資台灣銀行業。

Mark Chiba是在接受國際私募媒體《亞洲創業投資期刊》訪問時表示，針對所投資的安泰銀行，過去有多次都因為透過政治力的操縱，最後無法順利完成交易，這次與國票金控合併案，已經過雙方股東會通過，但仍出現不尊重民主決定的干擾，呼籲台灣的主管機關，審核合併案的核准程序能更透明，更說出重話，這次退場的結果，不論是否順利完成，未來均不會再投資台灣的銀行業，或受到監管的資產。

Chiba強調，應尊重股東的投票決定，讓這個交易順利完成，這樣才會讓台灣的金融監管制度受到國際的尊重，不應受到政治力的干擾，依規定程序核准這次的交易案，如果當地的利益集團，試圖運用反民主的手段阻止或延遲，影響監管部門的批准，隆力將做出應有的對抗。

Chiba再次公開呼籲，台灣政府和監管機構，應適當保護股東，包括所有的國內外投資者，該集團拒絕接受反對股東民主和正當程序的利益集團的做為。