台積電(2330)今天除息雖然影響指數23.3點，但開盤直接填息，加上美國聯準會公布FOMC會議結果，暗示明年將升息三次，美股呈現大漲，台股開高走高，指數盤中重新收上所有均線，預估今天量能約3200億元。

分析師指出，華爾街預期Fed將在明年中開始升息，也左右近期美股表現，不過由於通膨、升息問題對於股市仍舊有不確定因素產生，仍須留意大盤相對高檔的風險。

就技術面觀察，今天開高一度漲幅收斂，但多頭並未棄守，盤中仍力圖守住所有均線，不過，5日均線在相較較高位置出現下彎，也是從12月1日出現翻揚後再度下彎，觀察最近三個月大盤一旦失守5日線的走勢可發現，在5日線無法轉折向上前，指數碰到5日線均會面臨較大的賣壓，而且5日線一旦出現下彎，通常整理期間都會拉長，短線仍必須留意。昨天台股雖然反彈，但成交金額僅有2500億元，今天盤中量增價揚，但指數來到上周整理區下緣，尾盤是否續強還要觀察。

櫃買市場人氣相當旺盛，中小型股作夢行情延續，指數今天再度創下波段新高，盤中漲幅亦達到1.68％，預估成交金額達到1200億元，熱度明顯優於集中市場，顯示人氣股短線僅是修正，依舊是資金追捧對象。