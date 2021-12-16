雄獅集團欣傳媒今（16）日舉行「2021觀光經濟論壇」，公布「2022旅遊觀光趨勢報告」，點出明年旅遊趨勢新典範、新商機、新常態等「三新」趨勢。除了出現報復性旅遊的機率頗高，且因出國旅遊手續變複雜，亦使民眾旅遊參團意願提升近1成。

雄獅(2731)集團品牌策略總經理暨欣傳媒總經理游國珍指出，全球航班歷經去年4月全球疫情爆發的低谷後止跌回升，今年底預計恢復至2019年的81.5％。全球五大郵輪集團共213艘郵輪中，第四季已有93艘、43.6％復航，明年首季預計將有146艘、68.5％復航。

游國珍表示，亞洲旅遊業復甦進度確實較歐美慢，但隨著疫苗覆蓋率提升，目前確實已見復甦曙光。全球旅遊完全復甦預期將分為三階段，明年區域境內旅遊首先完全恢復，2023年跨區域旅遊完全恢復，2024年長程航線可望恢復至2019年水準。

對於未來是否真的會發生報復性旅遊？調查亦顯示相當有可能，77.7％民眾期望明年完成至少一次旅遊，並有54％希望能出國2次以上，遠高於交通部2019年調查時的每人平均0.72次。同時，亦有超過半數民眾期望能在解封後的春、夏2季出國旅遊。

國外旅遊目的地方面，日本以77％遙遙領先韓國的32％、中港澳的27％，仍以鄰近亞洲國家為大宗。同時，72％民眾願意為出國旅遊支付較高費用，其中85％願意接受最多20％調漲。分別有28％、44％民眾願意花費年收入的5％及10％出國旅遊。

同時，民眾旅遊偏好在後疫情時代亦出現變化，選擇團體理由的比例從2019年的35％提升至44％。游國珍分析，此狀況顯示不少民眾認為出國旅遊手續將變得更繁雜，因此希望由旅行社協助代辦疫苗護照、出入境PCR檢測或快篩等各項業務。

游國珍指出，由於疫苗護照及出入境檢疫措施趨於嚴格，加上交通、住宿、檢疫等旅遊成本增加，民眾未來旅遊預算提高、團費上漲及個人健康管理等，勢必成為新常態，出國旅遊門檻提高甚多，觀光旅遊產業必須為各種狀況提前做好準備，以在國境解風瞬間掌握先機。