全球股市經歷10月大震盪後，在11月重回高檔震盪格局，投資人信心回溫，根據投信投顧公會新公布資料，投信基金11月定期定額扣款金額58.05億元、筆數99.34萬筆，扣款人數58.91萬人，都較前月略增，但未再創高。有承作定期定額業務的33家投信公司，11月定期定額扣款金額前5大依次為統一統信、安聯投信、復華投信及國泰投信和群益投信。統一投信仍是扣款規模三冠王，扣款金額、筆數、人數皆再創歷史新高。

11月前10大定期定額扣款基金依次為：安聯台灣科技，安聯台灣大壩，安聯台灣智慧，復華中小精選，國泰中小成長，統一黑馬，統一強漢，統一大滿貫，統一奔騰，統一全球新科技。

統一投信表示，2022年全球景氣持續擴張，在美國可能升息的情境下，股市會優於債市，基本面相對穩健的美國、中國及台灣可列為投資首選區域，而產業以獲利成長動能相對佳的科技類股較有表現空間。在面臨美國聯準備持續縮減購債為升息舖路之下，股市波動加大，建議仍以定期定額方式較穩健。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，在資金動能上，時序上開始步入年底的長假，交投多少可能受到外資放假等影響而相對清淡。在基本面部分，儘管近期市場對於美國聯準會升息步調的預期心理，以及新種病毒的出現，但對台股後市看法仍抱持正向。對於台股基本面的看法並未受近期雜音而改變，在相對看好題材上，半導體相關，以及供需相對吃緊的次產業或題材等，仍是列為優先布局的選項。