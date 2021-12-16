由於新冠病毒感染數持續攀升，蘋果公司周三宣布暫時關閉美國和加拿大3家門市。

根據蘋果官網，位於美國佛州邁阿密市的門市將關閉到周四，位於加拿大首都渥太華市和位於美國馬里蘭州安那波利斯市（Annapolis）的兩家分店則關閉到周五。

在公衛當局對似乎更具傳染力的Omicron變種病毒感到擔憂之際，蘋果此時宣布關閉門市，將加深這場大流行病是否會衝擊假期購物季的疑慮。

蘋果發言人在聲明中表示，我們會經常監測情況，並調整我們的公衛措施，以維護客戶和員工的福祉。

蘋果並表示，在重啟門市之前，員工將接受新冠病毒測試，因此這些門市關閉的時間可能延後，具體將取決於病毒檢測結果。

由於近來疫情升溫，前一天蘋果才剛宣布所有進入其美國門市的消費者都必須戴上口罩。

除了關閉門市之外，蘋果也已根據各地區情況調整個別門市的政策，包括將重心轉向網購取貨，而非到店內購物，以及擴大社交距離的空間等。

受新冠疫情影響，蘋果在2020年關閉所有門市，到今年早些時候，所有蘋果商店才重新開業。自此蘋果有時會以疫情狀況為由關閉分店，例如在上周就關閉一家德州門市。