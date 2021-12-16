路口停讓的口號Ｑ版宣導海報，宣傳禮讓行人的規定。（高市交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

交通部道安會宣導Ｑ版的銀髮族在路上趴趴走的安全秘訣。（高市交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

高雄市今年1月至11月發生168件A1死亡車禍，共造成170人死亡，其中行人死亡18人，市警局交通大隊檢討今年發生的1357件行人傷亡的交通事故中，行人肇事原因以｢未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路｣占20％為最多，其次為｢穿越道路未注意左右來車｣占12％。

高市警局交通大隊指出，行人為使用道路的弱勢族群，常因遭汽、機車撞擊導致傷亡，今年1月至11月間，全市發生的168件死亡車禍造成170人死亡，其中有18人是行人。

交大表示，和行人有關的1357件傷亡事故中，有不少是行人自己違規造成，歸咎行人的肇事原因，其中以｢未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路｣占20％為最多，其次為｢穿越道路未注意左右來車｣占12％。

交大呼籲駕駛人應重視｢行人優先路權｣，汽機車和腳踏車都應禮讓行人優先通行；此外，行人未依規定行走行人穿越道跟任意穿越道路，都是行人造成交通事故的常見因素，呼籲行人應行走行人穿越道及人行道，在未設置人行道路段應靠邊行走，勿於道路奔跑、追逐、嬉戲，以保障自身安全。