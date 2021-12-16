高雄市長陳其邁16日出席默克在南科高雄園區舉辦的電子材料供應設備製造廠動土典禮。媒體關心聯發科技是否到高雄投資，陳其邁對此僅表示歡迎所有的廠商來高雄投資、設廠，會給予百分之百的協助。

陳其邁說，今天主要是默克在半導體材料的運輸及設備未來設廠動工，特別來表達恭喜，除了0.7公頃的用地之外，未來在隔壁還有一塊15.3公頃的半導體材料的生產基地。

陳其邁指出，路科有許多廠商正在加速建廠，市府建立一個完整的半導體產業聚落，成為各國半導體大廠最好的工作夥伴，全力跟他們一起來加速建廠，也讓他們能夠盡速投入生產，創造更多的就業機會。像是穩懋是做5G的砷化鎵射頻晶片，也在路科投資850億，現在同步在興建員工的住宅。

台灣默克集團董事長李俊隆說，今天動土典禮是整個投資計畫的第1期，他要感謝陳其邁與高市府、南科與工業局等的協助，把整個大高雄周遭打造成非常好的一個環境，吸引人才，回到高雄來貢獻。「身為台灣默克的董事長，我如果沒有讓這個投資案落在台灣、落在高雄，這可能是職涯當中一個很大的錯誤。」

默克在台投資計畫的目標是加強本土的製造與研發能力，以支持電子科技產業的需求。默客日前已宣布在未來5至7年在台灣投資約170億元新台幣。默克成立至今已300多年。