台北市長柯文哲昨（15）日在中廣新聞網《千秋萬世》中爆料，稱有一批莫德納疫苗過期報廢，引起各界關注，事後中央疫情指揮中心發言人莊人祥解釋有部分提供給實驗動物施打，因此所有屆效疫苗都有使用完畢。指揮中心專家諮詢小組委員、感染科權威李秉穎今日也表示，疫苗本來就會準備比較多，因為打不完過期算是預期中的事，說「寧可銷毀，不要讓有需要的人沒打到」。

李秉穎今日在廣播節目《新聞放鞭炮》中，談到柯文哲稱有疫苗過期報廢的爭議，李秉穎直言「疫苗我們本來就是準備太多」，說一定會有過期的。李秉穎解釋，明年光莫德納的次世代疫苗就採購了2千萬劑，而為了確保人民有足夠的疫苗打，一定還會認購其他疫苗廠的疫苗，加起來會超過2300萬劑，因此一定會有銷毀的，「寧可銷毀，不要讓有需要的人沒打到」。

李秉穎指出，當初購買疫苗的時候，大部分的疫苗都還沒完成第三期，也不知道到底哪一間廠牌會成功，但若不在當時預購就會搶不贏別人，所以原本就有預期很可能會打不完，「因為不能確保哪個疫苗會成功，所以要買多一點」。

除此之外，李秉穎也說還有疫苗接種率的問題，並舉2009年H1N1的疫苗為例，指出當時準備了約70％人的疫苗，但最後只有打26％，所以有一半以上的疫苗是被銷毀的，再度強調疫苗一定會打不完。