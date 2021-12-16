無黨籍立委林昶佐昨接受採訪表示，自己從來沒有排斥加入民進黨，引發外界議論，對此，藥師林士峰震撼表示，原來林昶佐不是民進黨的。

對於媒體報導林昶佐拋震撼彈「從沒排斥加入民進黨」，林士峰今（16日）在臉書發文「啊」一聲表示，「林昶佐委員不是民進黨籍的喔，太震撼了」。

許多網友都在其po文底下留言表示，「早料到他會加入民進黨了，別假掰了」、「什麼，演到現在！好震撼」、「青山王祭，陪侍在小英旁，環南市場陪在陳時中旁，小綠己然是大綠了，還在裝」、「民進黨：晚了我們就不要了」、「臥底的回歸而已」。

林昶佐於2014年太陽花學運後，和民間社運人士等人籌組新政黨「時代力量」，並於2016年當選台北市中正萬華選區立委，但後來退出時力，現為無黨籍身分；對於外界傳聞是否要加入民進黨這件事，林昶佐15日接受網路節目訪問時回應，其實自己一直都沒有排斥，但短期內還是先把階段性任務完成。