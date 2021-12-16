2022年即將到來，面對新的一年，運勢也會有所改變，究竟哪些星座有機會扭轉乾坤呢？日本網站「ananweb」近日列出十二星座2022上半年財運排行榜，第一名運勢由衰轉盛，本業有機會獲得升遷機會，若有在經營副業，也會有不錯的收穫。

第12名 射手座

射手座排名雖然在最後，但不代表財運極差，主要是射手座在2022上半年心浮氣躁，且比較在乎生活的狀況，因此讓賺錢機會溜走，而且在工作上也較沒幹勁，鬥志力大幅降低，自然也容易失去加薪或升遷的機會。

第11名 金牛座

2022年金牛座的財運要等到入夏後，才會比較好轉，不過在此之前，先不要著急或氣餒，慢慢等待時機成熟。

第10名 處女座

處女座2022上半年，是人際關係重於金錢的時期，他們愛情與婚姻順風順水，然而在4月下旬，他們的努力將有正面回饋，穩定的工作會為他們帶來額外的收入。

第9名 巨蟹座

巨蟹座2022上半年做事情較難立竿見影，但千萬不要因此放棄，可以利用這段時間，學習新的專業，只要努力累積實力，總有發揮用處的一天，甚至有機會幫自己加薪。

第8名 天蠍座

天蠍座入夏後，工作運與財運順風順水，屆時要好好把握機會，發揮自己的實力，能夠在自己擅長的領域中獲得回報。

第7名 牡羊座

牡羊座2022上半年運勢平平，不過到了5月後，運勢開始急遽上升，除了本業外，還會有意外的收穫，例如將平時興趣作為副業，或是從身邊朋友獲得不錯的賺錢機會。

第6名 天秤座

平時忽視的日常雜務，將成為天秤座2022上半年的財路，年初到春天這段時間，可以嘗試將興趣變成副業，只要肯花時間好好處理，儘管過程可能也些瑣碎，細心經營也能成為另一條財路。

第5名 摩羯座

摩羯座2022年初就有很強的氣勢，對工作很有動力，可以說是火力全開，從2021年努力到明年，不妨利用這股幹勁乘勝追擊，最快2月就能看到滿意的成果。

第4名 雙子座

雙子座2022上半年的運勢，取決於他們付出多少，只要肯努力，就會有意想不到的收穫，明年1月底因2021年的努力，能賺進不少鈔票，而在6月底時，有機會遇到合作夥伴，在職場上能提供幫助，進而出現賺錢的好機會。

第3名 獅子座

獅子座2022上半年運勢佳，例如遇到升遷機會或展現實力的提案，即使沒有努力，機會也會自己上門，是自我發揮的絕佳時機，透過完成這些任務，創造的財富也相當可觀。

第2名 雙魚座

雙魚座2022上半年運勢超旺，會發現不少新的挑戰，讓他們在工作上大展身手，進而帶來不錯的收入，另外，在社交關係上也順風順水，找到合作夥伴也非常容易。

第1名 水瓶座

水瓶座2022上半年運勢最佳，他們到目前為止，或許因疫情而陷入苦戰，不過到了明年，將會否極泰來，除了獲得加薪的機會，經營副業者的生意也會越來越旺，是扭轉局面的好時機。