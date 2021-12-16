2021年電子書讀者在大疫當中更顯閱讀熱情，Readmoo讀墨電子書統計至11月底，會員總數達90萬，閱讀總時數超過1.36億分鐘，成長49％，全站總上架書目超過18萬本，2021年總營收破4億元，成長60％。

在《沙丘》、《后翼棄兵》、《天橋上的魔術師》等影視改編作品的帶動，及日本經典作品《64》等重新出版，文學小說重回銷售佔比最大類別，業績成長68％；緊追在後的商業理財類別業績成長 53％，由《原子習慣》蟬聯榜首，新書《致富心態》、《灰階思考》買氣強勁。

值得一提的是漫畫及輕小說兩類，三級警戒使得實體活動大減、WFH需要更多娛樂閱讀，及大尺寸閱讀器日趨普及，一起推動漫畫輕小說的驚人成長，包括漫畫業績成長212％，輕小說業績成長 117％。

WFH減少了通勤時間，也改變了閱讀載具的使用選擇。三級警戒之前，最多人使用的閱讀載具是手機，其次是以mooInk系列閱讀器；三級警戒之後，閱讀器佔比增加，連平板電腦佔比都有成長，顯示不需要為了移動方便而選擇載具時，讀者容易接受大尺寸的閱讀裝置。綜觀全年，mooInk佔比已經超過42％，10.3吋mooInk Pro熱銷帶動漫畫與圖文書銷量。

2020年有聲書成長大爆發，2021年雖然趨勢較緩，但上架數量成長68％，銷售成長更達93％，總聆聽人數成長68％、總聆聽時間成長135％。銷售金額佔比以文學小說最多，其次是青少年與兒童，第三是勵志成長，除了用來「聽故事」，使用者將有聲書應用在與孩子互動學習過程，或者用有聲書作為自我療癒、心靈成長的實用工具，都較以往增加。

Readmoo讀墨電子書推廣閱讀較以往更多元，以YouTube頻道播放的「mooTube讀墨說書」以每週一集介紹暢銷書籍與主題書單，累積播放時間達36萬小時；與IC之音合作的「經典也青春」在廣播與 podcast 頻道獲好評，累積播出354集，更推出與聽眾直接互動的安可場實體活動。