陸媒報導，針對大陸房地產行業目前面臨的普遍流動性偏弱問題，上海市房管局分別於9日、15日召集上海屬地的房企開了兩次閉門會議，要求企業在規定期限內上報企業真實情況，表內表外、境內境外融資負債等，制定風險防範預案，確實履行責任，不要放任違約。

21世紀經濟報導，上述會議還提及，對於房企融資方面合情合理的訴求，相關部門可以幫助協調溝通金融機構對重要項目的貸款展期，保證良性發展。在上海市解決不了的，會向大陸政府有關部門報告。

近日，總部位於上海的房地產企業世茂集團突然被傳陷入流動性危機，面臨支付困難的窘境，令該公司遭遇股債雙殺。

香港經濟通通訊社援引外電消息，專家指出，世茂集團崩盤要比恒大集團糟糕得多，因為世茂專注於上海這個優質市場，業務還涉及飯店與服務，如果這樣的企業都無法度過危機，那麼投資者的信心將永久消失。

專家又指，世茂的隕落可能迫使大陸政府進一步放鬆對房地產行業的限制，進而防止開發商陷入財務困境，並遏制社會不穩定的風險。