寶齊萊 (Carl F. Bucherer)在台發表今年下半年的新作品，其中甫在線上表展面市的馬利龍交響樂三問陀飛輪腕表（Maneroo Minute Repeater Symphony），是全球表迷爭相競賞的曠世巨作，由於台灣是亞洲巡展的首站，全球限量88只，吸引不少台灣VIP上門一睹為快。

寶齊萊馬利龍交響樂陀飛輪三問腕表，限量88只，1280萬元。（Carl F.Bucherer提供）

放眼鐘表界，有能力製作頂級複雜功能陀飛輪表、三問表的品牌屈指可數，寶齊萊即是其中之一，由於寶齊萊是瑞士極少數完全獨立、非集團化經營的百年歷史腕表品牌，迄今仍是家族企業經營，在完全不仰賴集團奧援的情況下，卻有能力自行研發機芯、產製高複雜功能腕表，十分難能可貴。

以馬利龍交響樂三問陀飛輪腕表為例，不僅結合環型自動上鍊、外緣式懸浮陀飛輪、三問等多種複雜功能於一身，還搭載了自行研發的MR3000自製機芯，表盤的設計也極為簡潔低調，更能展現寶齊萊不凡的製表功力和美學品味，可將視覺聚焦在懸浮陀飛輪與三問功能裝置的運行上。

寶齊萊MR3000機芯是品牌首次將外緣擺陀與懸浮陀飛輪完美結合，更配備三問報時結構的外緣式微調器，動力儲存達65小時，開創環型上鍊技術的嶄新里程碑。另為防止誤觸表冠造成機芯的損壞，9點鐘有顯示模式，當出現音符時，表示三問報時功能啟用，拔出表冠時會出現藍色圓點，三問報時裝置上鎖，以減少操作不當情況的發生。

寶齊萊以家族擁有的林肯大都會骨董車為靈感，打造天空藍色系的傳承系列年曆雙盤計時碼表琉森特別版。（Carl F. Bucherer提供）

一款寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表琉森特別版（Heritage

寶齊萊天空藍色系的傳承系列年曆雙盤計時碼表琉森特別版，限量188只，25萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

BiCompax Annual Lucerne），也是話題焦點，該腕表是以家族擁有的林肯大都會轎車為靈感，這輛骨董車曾在1949年榮獲瑞士琉森老爺車展「最受公眾歡迎獎」，珍藏72年後，寶齊萊以骨董車的天空藍車身為主題色調打造腕表，更添經典傳承的復古風情。

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表琉森特別版，充滿經典傳承的復古風情。（Carl F. Bucherer提供）

寶齊萊與筆具品牌Caran d’Ache跨界合作推出馬利龍Manero Flyback Signature腕表，23萬5000元。（CarlF.Bucherer提供）

另外寶齊萊與書寫繪圖工具品牌卡達（Caran d’Ache）攜手合作推出「匠心獨具」（Signature Moments）腕表與筆具套組，強強聯手，也是另一個焦點，限量188套，木盒內含寶齊萊馬利龍飛返計時碼表Signature特別版（Manero Flyback Signature）和Caran d’Ache Signature鋼珠筆，收藏皮套是以環保材質製成，名表有了名筆陪襯，更添藝文氣息，名筆有了名表加持，更添時尚奢華。