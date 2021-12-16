副市長劉和然今（16日）至民安國小與跨域課程合作專家學者、美感設計諮詢小組代表共同進行啟用儀式，並與學生共同體驗絹印藝術雙語課程。（葉書宏攝）

副市長劉和然今（16日）至民安國小與跨域課程合作專家學者、美感設計諮詢小組代表共同進行啟用儀式，並與學生共同體驗絹印藝術雙語課程。（葉書宏攝）

新北市教育局推動新美學跨域計畫，首創建置美感跨域共學基地，作為美感跨領域課程研發及教師共學的重要場域。副市長劉和然今（16日）至民安國小與跨域課程合作專家學者、美感設計諮詢小組代表共同進行啟用儀式，並與學生共同體驗絹印藝術雙語課程。

劉和然表示，打造城市新美學為新北2030六大願景之一，而除了城市硬體的改變，在教育上更應該從小培養孩子對美的感知及運用能力，尤其現在各行各業都和美感息息相關，美感教育應該要能與其他學科結合、更重視生活化及實用性。

新北原來已有豐碩的美感教育成果，今年成立美感跨域共學基地，將結合美感、雙語及科技研發跨領域課程，並逐步推動新美學跨域計畫，希望讓美感成為孩子獨特的競爭力！

教育局表示，美感跨域共學基地設置「藝術雙語資源中心」、「藝術STEAM創發中心」及「美感教育影音中心」。藝術雙語資源中心將與學者及外師合作開發藝術雙語教材教案，未來將提供全市及全國藝術老師教學使用，並辦理藝術雙語教師培力。

藝術STEAM創發中心結合教育局、文化局資源及藝術家、學者發展以「藝術ART」為中心的STEAM課程，擺脫科目的限制，讓孩子以有趣方式結合藝術、科技及其他領域知識，運用設計思考及多元媒材來製作實用作品，規劃每年研發藝術STEAM教案30件以上，並辦理藝術STEAM增能社群，鼓勵更多教師參與。

此外，美感教育影音中心將製播「新北美感教育生活頻道」，介紹美感教育推動有成的學校、老師、課程或新北市美感景點，及邀請美學專家談美，以直播或帶狀播放形式在新北學Bar、YouTube、Podcast等媒體播出，規劃一年製播20集以上，邀請市民收看，一起跟著美感去旅行。

民安國小王健旺校長表示，當代的藝術表現是跨域且多元的，這次啟用典禮上的電路美感牆，就是藝術STEAM課程中結合自然、視覺、音樂等科目跨域合作設計，再搭配學生作品，呈現美感結合科技的效果。而該校自治市長王巧湘同學說：「我最喜歡上藝術STEAM的課了，因為可以利用不同的自然科學原理，發揮創意表現在美勞作品中，非常有趣又好玩，讓我覺得自然跟數學不再只是課本上的公式文字。」

教育局長張明文表示，新美學跨域計畫以跨域課程、多元體驗、場館資源及美感情境四大面向逐步深化學生及市民之美感教育，今年先邀請業界工作者成立「美感諮詢小組」，提供美感諮詢及辦理美感培力，接著完成跨域共學基地作為推動計畫之基石，將持續推動多元美感教育，讓新北的孩子在生活中自然養成美感力！