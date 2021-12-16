核四重啟等4大公投，將在12月18日舉行投票；據親綠民調指出，20至34歲選民在4項公投上多數都選擇4個同意、連核四重啟都傾向選擇同意，對此，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，年輕人因對福島核災較無相關記憶，因此把核能視為可用的能源，「雖然無奈但希望透過教育改變」。

全國廢核行動聯盟今天邀請藝文界人士站出來力挺「反核四」，呼籲對核四投下不同意票。

作家郝明義表示，核四為30年前的拼裝車、蓋在斷層上、還有核廢料等問題，雖然覺得不會通過，但因這牽扯到核電幫的利益，可能會有反撲力量，因此要小心對方的奧步；他提及，支持核電部分為年輕人，他們認為核電可以對抗空汙，福島事件時年紀仍小，不覺得核災恐怖，加上感受到空汙，因而站在對立面投票。

郝明義說，只要核四盤聚在我們的視線內，不會有人注意如儲能等新科技的發展，現在擁核人士要從墳墓中拉出核四，更要貼著符咒讓它動，呼籲不要再讓核四出來做怪。

「最近因為反核頭髮全白」，長期反核的導演柯一正今天說，希望後代子孫不要跟他一樣煩惱擔憂，如果發生事故就沒有北台灣了，呼籲民眾不要猶豫投下反對票。

導演樓一安則說，台電都可以把變電所搞到爆炸了，現在民眾卻可以相信核電廠是安全的？詩人鴻鴻指出，「希望是永久的告別、最後一戰」，除了要終結核四外，也希望要讓抱著僥倖的人徹底斷念。