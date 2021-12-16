現代人手一台智慧型手機，不過對於該如何正確使用手機，延長壽命則各有不同看法，甚至某些流言已經成為都市傳說，有位日本的3C達人撰寫一篇文章破解iPhone常見的6大迷思，其中很多人以為上滑關App背景程式能省電，但其實時常開開關關App反而更耗電，另外，睡覺時充整晚電也不會傷手機，在於iPhone擁有充電最佳化的功能，可以在快充滿時降低充電速度。

日本媒體《All About》報導，知名3C達人「ばんか」專攻蘋果產品，近日分享關於iPhone使用上的6大迷思，讓使用者可以更清楚知道該如何操作才能安全又更有效率的使用手機。

一.不要刻意關閉App背景程式

iPhone的App在非使用期間會在背景待機，很多人認為若背景程式過多將會耗電甚至拖慢手機運行速度，因此使用完就會順手上滑完全關閉App，但專家點出，不斷開開關關App才會造成電力的耗損，在背景程式的App處在待機模式，反而不會耗電，他提醒，即使損耗的電量相當低，如果沒有特別需求，不用為了省電經常開關背景程式。

二.不要睡覺時充電都是騙人的

很多人認為，當iPhone長期電力處於0%或100%時繼續充電會損害電池，因此睡覺時不能充電的傳聞也不脛而走，但他分析指出，由於iPhone有分析作息的功能，因此能推斷出要在何時充飽電，如果有人是在早上7點起床，那麼在清晨時充電滿80%後，就會減緩充電速度，起床時就會剛好時100%的狀態。

三.不一定都要使用原廠充電器充電

一般觀念會認為，使用原廠的充電器充電是保護電池的最佳方法，但他認為，只要iPhone充電器有通過「MFi認證」的裝置都可以使用，但如果是非原廠認證的裝置還是要謹慎使用。

四.手機應適時重開機

手機如同電腦，只要長時間使用都會暫存記憶跟負荷，會導致使用效率變差，如果能每周關機一次，就可以讓iPhone一直保持在最好的狀態。

五. WiFi和藍芽不用時就要關閉

事實上，Wi-Fi和藍芽如果長期處於開啟狀態，手機會自動搜尋連線對象，進而造成電力耗損，不過在使用AirDrop或網路共享時，還是需要打開Wi-Fi和藍芽，需要靠使用者自行判斷。

六.允許app追蹤個人資訊

一般用戶為避免個資外洩，都會選擇拒絕app存取個人資訊，但專家認為，追蹤資訊僅會揭露部分資料，以利廣告露出，基本上不會出現資料外流或惡意使用的等重大影響，但還是需要依照個人使用習慣進行設定。