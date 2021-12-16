四大公投在即，國民黨主席朱立倫今天號召全國民代下午5點齊站路口催票，他呼籲黨籍縣市長、民代在最後一刻全力發揮影響力，讓鴨霸的政府得到制衡，還提到他當過兩屆縣市長，非常清楚政黨、公民議題發聲與縣市長角色的分際，此刻應義無反顧選擇與關心台灣生存發展的民眾站在一起，「絕對責無旁貸」，隨後黨中央也發布新聞稿稱「發出縣市長動員令」。

朱立倫在臉書說，公民投票的本質，是藉由民意的直接參與，鼓勵民眾對於重大議題發表意見，並作為國家的重大決策依據，但民進黨鋪天蓋地從中央政府、地方政府總動員，各種不當的行政動員高度介入了原本應該讓人民自己決定的公投中，顯然，這已經是一場絕對的不公平、不對等的公民投票。

朱立倫表示，這樣的不公平，對於關心公共議題的民眾，是再一次的壓迫、剝削，「身為在野黨，我們責無旁貸，尤其是面對這樣失衡、執政黨高度介入的公投，我們要站在民眾的這一邊」。

朱立倫呼籲黨內所有的公職同仁，一起當民眾的後盾，黨籍縣市首長、民代在這最後一刻全力發揮影響力，讓人民的聲音真正發出來，讓政府的鴨霸、顢頇得到該有的制衡。

朱立倫指出，他當過兩個縣市長，非常清楚政黨、公民議題發聲與縣市首長角色的分際，「值此時刻，義無反顧選擇與關心台灣生存發展的民眾站在一起，我們絕對責無旁貸」。