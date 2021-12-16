國際新冠肺炎新型變異株Omicron來勢洶洶，疫情持續延燒，因目前國內疫苗量能充足，移民署北區事務大隊新北市專勤隊自12月3日起持續推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，強調以「不收費、不通報、不查處、不管制」方式，攜手新北市服務站、新北市政府衛生局、轄內醫療院所及NGO團體，鼓勵並協助逾期停居留外來人口出面接種疫苗。

移民署北區事務大隊新北市專勤隊自12月3日起持續推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」。（新北市專勤隊提供）

為提昇逾期停（居）留外來人口接種意願，新北市專勤隊與相關新住民團體合作，其中桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花深耕台灣16年，熱愛台灣這塊土地的同時，也不忘持續奔走募款、自費承租房屋照顧在台生活困苦或罹病的越南同鄉。

陳理事長聽聞移民署推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，義不容辭在個人臉書頁面貼文宣導，並開直播將專案內容廣傳給在台越南籍人士，耐心回覆各式提問，不到5日就策動近1000人至台北、板橋、桃園、新竹及台南等地接種疫苗，更親自走訪各機動疫苗接種站協助越南同鄉通譯及填寫書面資料，順利接種疫苗的越南朋友更自發將政府所贈送的禮券轉贈給陳理事長購買物資，希望能盡微薄之力來協助她照顧同鄉。

印尼華僑阿弟（化名，男，46歲）於民國85年漂泊來台，從高雄一路北上，因四處打黑工而粗糙的手，握著已泛黃的印尼出生證明和戶籍資料來到新北市機動疫苗接種站，在移民署協助查核身分並配賦統一證號後，順利接種新冠肺炎疫苗，他感動的表示：「有你們真好，讓我可以接種疫苗在台灣生活。」

新北市專勤隊隊長莊懿強表示，非常感謝新住民團體及相關民間組織戮力協助，也說明專勤隊推動外來人口安心接種防疫專案會恪遵四不原則，並結合NGO團體的動員能量，希望身在異鄉的外籍人士能感受台灣環境的友善，建立對公部門的信任感，儘速至接種站施打疫苗或洽新北市專勤隊（聯絡電話：02-82215701總機888）協助，強化個人防護力，也保護共同生活在這塊土地的人們。