隔夜美股上漲帶動下，16日韓股走高，展現重回3千關卡決心。目前，KOSPI在2997.37點，漲7.98點或0.27%。同時，韓元也走升。
在解除當地嚴格的社交禁令約1個半月後，16日，韓國政府表示，因為新冠疫情加重，單日新確診以及重症患者不斷增加，決定重新在18日恢復嚴格的社交規定來全力抗疫。
三星電子漲0.39%，SK海力士漲0.81%，Naver漲0.39%，三星生物製藥漲4.87%，LG化學漲1.72%，現代汽車則持平。
美元兌韓元在1182.25價位附近，韓元升2.95元。
隔夜美股上漲帶動下，16日韓股走高，展現重回3千關卡決心。目前，KOSPI在2997.37點，漲7.98點或0.27%。同時，韓元也走升。
在解除當地嚴格的社交禁令約1個半月後，16日，韓國政府表示，因為新冠疫情加重，單日新確診以及重症患者不斷增加，決定重新在18日恢復嚴格的社交規定來全力抗疫。
三星電子漲0.39%，SK海力士漲0.81%，Naver漲0.39%，三星生物製藥漲4.87%，LG化學漲1.72%，現代汽車則持平。
美元兌韓元在1182.25價位附近，韓元升2.95元。
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