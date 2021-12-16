統一FANG+ETF（00757）追蹤的尖牙指數（NYSE FANG+ Index）自發布以來首次調整成份股，根據指數編製公司ICE Data Indices本季定審結果，成份股新增重量級科技天王Microsoft（微軟），刪除Twitter（推特），調整結果預計於12月17日盤後生效，跨入下一個創新的MAMAA時代。

尖牙指數目標精選最創新前沿的頂尖科技公司，隨著潮流演變，調整成份股後，涵蓋當紅的MAMAA五家公司，分別是Meta（原臉書）、Alphabet（谷歌母公司）、Microsoft（微軟）、Amazon（亞馬遜） 和Apple（蘋果）。其他成份股還有電動車品牌龍頭Tesla（特斯拉）、AI高速運算能力與繪圖晶片翹楚的Nvidia（輝達）等。

近期臉書改名Meta轉型為元宇宙公司，輝達堪稱是元宇宙最強軍火商，而微軟則宣布將推出「企業元宇宙」解決方案，透過旗下智慧型眼鏡HoloLens、公用雲端服務平台Azure Cloud等產品，將數位與現實世界融為一體。納入微軟後，統一FANG+ETF（00757）元宇宙的濃度進一步提高。

微軟目前市值2.47兆美元，全球排名第二大，僅次於全球市值王蘋果的2.86兆美元。谷歌、亞馬遜市值皆在1兆美元以上，全球市值排名第三、第五，特斯拉、Meta與輝達則分別位居第六、七、八名。統一FANG+ETF(00757)成份股有7檔是全球十大巨頭企業，是神山級的科技菁華ETF。(市值資料日期12/16)

尖牙指數選股原則如下：依ICE產業分類、屬於科技/網路/媒體/非必須消費類股，有相當顯著營收來自於搜尋、社群網路、自動駕駛、智慧手機、行動支付、電子商務、線上遊戲、串流媒體、網路娛樂、加密貨幣與區塊鏈、大數據、人工智慧、機器學習、數位行銷、雲端服務及其他高成長新創科技。成份股權重計算方式為平均分配，調整頻率為每一季底重新檢視成份股與權重再平衡。

統一FANG+ETF（00757）今年人氣非常旺，受益人數及規模雙雙直線上升，今年來受益人成長幅度413%，在跨國投資股票型ETF成長率居冠，目前受益人數為17823人。今年來規模成長幅度548%，在跨國股票型成長率也是第一，目前規模66.8億元排名第五大。