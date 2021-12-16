↑亨利卡維爾在拍攝《獵魔士》第2季的動作戲時嚴重受傷。（Netflix提供）

↑亨利卡維爾（右）在《獵魔士》第2季中將保護芙蕾雅艾倫視為天職。（Netflix提供）

↑亨利卡維爾深深著迷於傑洛特遊走在正邪之間的魅力。（Netflix提供）

↑《獵魔士》中的傑洛特與亨利卡維爾過去常演的角色類型差異極大。（Netflix提供）

亨利卡維爾（Henry Cavill）即將再次披上白髮回歸《獵魔士》第2季，近年他接連飾演超人、福爾摩斯、傑洛特等深具文化地位的知名角色，更是新一代007的熱門接棒人選，但他日前接受本報視訊聯訪時，透露自己心態隨緣，「詹姆士龐德當然會是一個扮演起來非常刺激的角色，但我現在有點分身乏術，如果有人想找我討論接演的可能，我當然非常歡迎，但現在傑洛特還是我的心頭好」。

亨利對於《獵魔士》的熱愛，早在他接演傑洛特之前就開始，他不僅全破電玩多次，更對原著小說如數家珍，他認為作者安傑薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）創建出一個精細且與眾不同的世界，一切都存在於道德的灰色地帶，一般主角的作為很容易就能獲得觀眾的認同，但傑洛特的行爲卻常讓觀眾搖頭，全都取決於觀點的差異。

傑洛特在第2季為了庇護芙蕾雅艾倫（Freya Allan）飾演的奇莉拉公主，身份由獨行狼轉換成帶子狼，讓粉絲一探他如同父親般的柔軟面，但原本的冷酷無情依舊主導了他的一言一行，經常讓人搞不清楚他是正派還是反派。

但這種道德的灰色地帶正是亨利著迷的地方，「傑洛特絕對是個英雄，是正義的象徵，但他的一些行為、說話的方式，並不是傳統英雄的樣貌」，正因為傑洛特不是傳統的乖乖牌，他的每個言行舉止都難以預料，連亨利自己都感覺很酷，「我超享受、超愛這個部分，這也是傑洛特和我其他飾演過角色最大的不同之處」。

《獵魔士》第2季的怪物與戰鬥場面更勝首季，亨利表示新一季有很多動作戲，也是他最愛的拍攝內容，但他在拍攝期間傷到腿後腱，幾乎斷送了他的演員事業，透露拍攝時有時超冷，有時超熱，有時要長時間拍攝，有時身上的盔甲超重，但這些原本他都可以克服，「不過在我腿後腱受傷後拍的每一幕戲都很極為難受」。

當時亨利受傷嚴重，醫生規定他一天只能站立5小時，但他為了不拖延拍攝進度，經常逼自己超時工作，「那真的是非常痛苦的經驗」，他當時強忍痛苦完成拍攝，並同時盡量兼顧他動作演員未來，兩者間非常難以平衡，亨利苦笑說：「千萬不要拉傷腿後腱，那不是很有趣的經驗。」

新一季中，由安雅夏隆（Anya Chalotra）飾演的葉妮芙，也遭受身心上的巨大變化，她與傑洛特間愛恨交織的關係，也是本季著墨的重點，亨利表示，傑洛特與葉妮芙的壽命都很長，在原著中各自有非常多不同的伴侶，但他認為傑洛特與葉妮芙之間的愛情對彼此都是無法取代的，「我一直是葉妮芙派的，玩電玩時我選的也是葉妮芙，對我而言，她是正確的選擇」。

《獵魔士》首季創當時Netflix最多人觀看的新劇紀錄，亨利的忠實詮釋也贏得鐵粉的支持，甚至有玩家藉遊戲模組以亨利的外貌取代電腦遊戲中的主角外型，他表示這對他而言是無上的光榮，「看到自己出現在我超愛的遊戲當中，那一刻讓我深感驕傲，讓我心想：就算我明天就走了我也了無遺憾，我做得還不錯」。

接受線上聯訪時，亨利的愛犬卡爾不時入鏡，他透露卡爾與他形影不離，就連拍戲時狗兒都在休息車上等他，「有他在身邊對我來說非常重要，我們非常親」。亨利也特別感謝台灣影迷的支持，期待粉絲能告訴他對於第2季不論好壞的感想，讓他可以繼續進步，亨利滿臉笑意地說：「非常感謝台灣的觀眾們，我真的很高興你們喜歡這部影集，希望你們也會喜歡新的一季，我等不及讀到你們對這一季的想法」。《獵魔士》第2季將於17日在Netflix全球同步上架。