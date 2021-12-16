日本政府厚生勞動省今天「特例批准」莫德納（Moderna）疫苗作為第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種之用。

厚生勞動省已於11月11日批准輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗作為第3劑疫苗使用，今天又批准莫德納作為第3劑疫苗。

日本讀賣新聞報導，厚生勞動省已同意第3劑疫苗開放混打，隨著莫德納加入第3劑施打行列擴大選項，希望能加快第3劑施打速度。

作為第3劑接種之用的莫德納疫苗，以18歲以上民眾為對象，劑量為第1劑及第2劑的一半，且須與第2劑間隔6個月以上。

日本放送協會（NHK）報導，日本已從本月開始為醫療從業人員施打第3劑疫苗；厚生勞動省通知各地方政府，如果莫德納疫苗尚有庫存，也可以分配給醫療從業人員接種。

目前預料部分醫療機構最快將從17日起進行混打。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1101216