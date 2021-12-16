好市多秒殺神物補貨，引起網友暴動。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多牛奶價格實惠又大罐，每次上架都會被秒殺，夯到賣場祭出限購令，但近期卻缺貨許久，讓許多民眾超難過。對此，一名網友熱心分享，昨天逛好市多竟然看到紅白包裝的牛奶回來了，整個冰櫃滿滿都是，讓他也受不了搬一組回家。不少網友羨慕直呼，真的很久沒買到這款奶，想買還遇不到，真的太幸運了。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享，昨天去好市多中和店購物，竟然意外發現缺貨已久的好市多牛奶回來了，保存期限則是到2022年1月6日為止，看到每次都被秒殺的產品，如今整個冰櫃都是，原PO也立刻去搬一組回家。

好市多紅白包裝的牛奶超夯，相較於外面的通路，這款牛奶容量多又便宜，深受許多民眾喜愛，因此好市多賣場也祭出限購令，規定每張會員卡只能買1組（2瓶）牛奶。

貼文引發網友暴動，「好久沒買到牛奶了，真的羨慕」、「想買還遇不到」、「好一陣子沒看到了，假日去買別想買到」、「台南去好幾次都買不到」、「好像早上沒去買就會買不到了，台中也是一樣」、「中午去看結果都沒有了」。

不過，也有網友認為這批牛奶的保存期限有點太短了，買回去只能放三周感覺有點壓力，畢竟兩大罐3.78公升的牛奶是真的很多，怕無法如期喝完恐浪費。