下周即將迎接一年一度的耶誕節，一名女網友表示，學校規定不能交換玩具，要以文具類為主，由於女兒希望拿出來的禮物「有長髮」，她在網路上找到一款公主削鉛筆機，但圖片曝光後，令大批網友嚇歪，「跪求女兒心理陰影面積」。

原PO近日於臉書社團《小廢物俱樂部》發文指出，女兒班上要舉辦耶誕節交換禮物，老師規定不能交換玩具，最好以文具類為主，預算為150元，但女兒希望拿出去的禮物「有長頭髮」，原PO便在換物社團中搜尋，沒想到讓她看到一個有長髮的公主削鉛筆機。

原PO分享在網路找到的公主削鉛筆機。（圖／翻攝自小廢物俱樂部）

根據原PO分享的照片顯示，一個穿著桃心紫色長洋裝的公主，披著金黃色的長髮，從正面看很正常，但後方卻露出一大塊轉動削鉛筆的把手，使用者只要將鉛筆插在芭比的胸前，就能削鉛筆，看起來相當詭異。

原PO分享在網路找到的公主削鉛筆機。（圖／翻攝自小廢物俱樂部）

照片曝光也讓上千網看得頭皮發毛，紛紛留言，「跪求女兒心理陰影面積」、「拿到的同學嚇爆」、「這個禮物很黑暗欸」、「很好奇商品企劃是怎麼過的」、「同學拿到會哭吧！嚇死」、「感覺半夜會把你的鉛筆都削好」、「這是什麼穿心箭嗎？」、「好毛喔」、「鉛筆的入口往下移的話？」、「還好不是用嘴削筆」、「根本『胸』殺案」。