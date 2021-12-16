近期一連三起超商店員值勤時間因勸導民眾配戴口罩，發生重大傷亡案件，引起社會整體譁然，消基會除表達關懷之意，也對超商營業場所是否安全，有無構成消費者安全疑慮，表達憂心。

據公平會發布超商來客數與消費金額調查發現，2020年全台便利商店產業年度總來客數，已有32.28億人次，國人平均每人每年逛超商137次，每次消費金額為新台幣84.16元。

雖然近期總統府、行政院、內政部和警政單位有提出關心和對策，例如加強巡邏、請員警到超商用餐、宣布以告示廣播取代口頭勸導，甚至請業者為超商服務人員準備辣椒噴罐等措施，但消基會認為仍未完全避免可能的安全疑慮，且過於置身事外。

消基會認為，針對治安問題，政府應提供更多的實質協助措施才是。例如：警政單位應將超商設定為巡邏定點，以加強版的定時巡查或夜間巡查等方式，確保營業場所的安全；超商等營業場域應和警政單位建立警民連線，一旦店面發生事故，店員即可以腳踏或手按方式啟動連線，靜待警察出面處理，同時警政單位可請超商業者提供店面錄影帶做佐證，警政單位亦可考量在店家周圍30公尺以內店外走廊、馬路配置攝影機作為主要取締證物，這樣店家自不用承擔過多或過大的「宣導」或治安責任。

消基會認為，公共場所必須配戴口罩已成為國家既定政策，政府相關部會就應整理思考、落實執行，切不可將配戴口罩的執行責任，加諸在企業經營者或店員身上，以免承擔過重責任，陷服務人員於重大風險之中；若消費者偶有忘記戴口罩之時，由政府在超商配置公務用口罩，以備碰到民眾忘記戴口罩時之不時之需，或許亦能解決勸導不成，引發紛爭的可能性。

消基會呼籲，超商已成為民眾生活必需，因此，政府相關部會應該協助超商之企業經營者祛除任何不安全因素，給消費者一個安全的消費環境；若如照明度不佳，治安有安全疑慮等，政府相關單位均應加強改善措施，進而提供安全消費環境。