有「港版瑤瑤」封號的香港女星林芊妤（Coffee）2014年爆出與富少男友在殘障廁所纏綿30分鐘，後來她走出陰霾，與銀行業男友結婚育有一子，近年更因轉行當運動型Youtuber大翻身，去年光是廣告收入每月可賺進約31萬台幣。最近她分享一家三口到飯店度假照，可見穿著短裙的她露出修長美腿和大腿根，期間兒子亂入熊抱她，更讓她短裙上移，露出黑色陰影。

林芊妤過去因「殘廁門」事件聲名大噪，多年後她上節目坦言當時在人生低谷，連父親都不諒解她，收到朋友訊息覺得丟臉，3年前她閃嫁給銀行業男友翟志榮並生下兒子，她當媽後不改運動好習慣，更親自錄影剪接短片提倡健身，沒想到意外翻身，最近還連續四年奪得YouTube十大熱門影片獎。

林芊妤穿短裙拍美照被兒子偷襲。（圖／翻攝自coffee89921 IG）

林芊妤昨(15日)到海洋公園出席聖誕節活動，她帶著兒子現身透露最近自己剛裝好家裡聖誕樹，花了3個小時，聖誕節會和親友一起度過，近期她剛四度獲得YouTube熱門影片獎殊榮，承認開始因此感到壓力，表示會開始擔心若明年沒得獎怎麼辦，幸好老公體貼開導她，說就算退出Youtube界也沒關係，可以去旅行環遊世界，她也表示很多熱情網友留言希望她別退出，很開心努力獲得迴響，但往後上傳影片頻率可能不會這麼密集，承認最近進入疲憊期，「是豐收年也是很累的一年」。

近日，林芊妤曬出多張照片分享跟兒子、老公、親友到飯店度假，其中一組照片可見她穿著短裙，上露事業線、下露美腿，兒子突然亂入摟住她，她寫下：「他在後面？ok，他想一起拍？ok，他亂入？挺好的」，自嘲是臨危不亂，接著她又分享自己穿著紅色比基尼美照，她坐在床上大曬零贅肉曲線看日落，另一張背影更可見她的渾圓翹臀及美背，網友讚：「美到太離譜」、「妳比景色還要美」。