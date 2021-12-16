LINE是多數民眾最常使用的應用程式，但有不少網友不知道，LINE可以在幾個裝置上同時使用，對此，LINE官方部落格解答，同一帳號可同時在一台手機、一台電腦、一台iPad平板以及一個穿戴型裝置上使用。另外，也可透過查看「登入中的裝置」訊息，一鍵登出其他裝置。

同一帳戶最多可在一台手機、一台電腦、一台iPad平板以及一個穿戴型裝置如智慧型手錶上同時使用。（圖／翻攝LINE官方部落格）

日常生活中經常會使用到許多電子裝置，像是電腦、手機和平版等，但不少網友擔心，登入其他裝置後聊天記錄會消息，或擔心登入裝置後另一裝置又不能使用，對此，LINE官方部落格解答，同一帳號最多可在一台手機、一台電腦、一台iPad平板以及一個穿戴型裝置如智慧型手錶，等裝置上同時登入。

官方指出，LINE無法同時在多台手機上使用，是因為LINE手機版是用電話號碼認證，所以在其他手機上使用相同電話號碼登入，原本手機上的LINE帳號就會自動刪除，連帶聊天紀錄也會一起消失。

官方提醒，Android用戶須注意平板與手機不可同時登入，因為在Android平板上登入LINE帳號，該帳號就資訊就會從手機移動到平板上，手機的LINE就無法使用。

查看LINE系統訊息「登入中的裝置」，也可點擊連結登出裝置。（圖／翻攝手機畫面）

另外，每次登入其他裝置時，LINE系統都會傳訊息「登入中的裝置」的通知，只要透過該訊息的登出連結，就可以馬上登出已使用完畢的裝置，未來使用他人電腦時，也不怕LINE忘記登出。