高雄市農業局長張清榮強調，推動食農教育深耕校園，期盼孩子們都能成為永續食農與氣候行動的支持者。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府農業局推動校園食農教育，不僅要深耕校園更要接軌國際，今年度遴選出10所學校，以高雄在地農漁物產發想設計，探討循環農業、永續漁業、動物福利及氣候變遷對地方農產業的影響等，讓下一代也能成為永續食農的支持者。

高雄市龍華國中在校長呂淑媛帶領下，教師群以菱角為主題，探討左營地區菱角種植與環境變遷的關係，經由生物課程進行菱角營養成份檢測的科學實驗；音樂老師則帶領學生結合「水雉之舞」的音樂賞析，從中感受水雉鳥在菱角田中嬉戲的開心之情。

龍華國中將食農教育融入學科，帶領學生從社會、環境、經濟及文化面向深刻認識菱角，示範了國中推動食農教育結合永續發展目標的可行作法。

食農教育不只是種植及飲食體驗，陽明國小以高雄重要的綠金產業「毛豆」為主題，在課堂中引導六年級學生從產業創新及氣候行動，進一步認識家鄉特色農產發展與永續發展目標的相關性外，昨日並前往旗山毛豆產區，採訪百賢農場及高雄農改場育種專家周國隆，深刻認識毛豆背後不簡單的產業鏈。

此外，彌陀區南安國小發展虱目魚主題教案，結合返鄉青農，深入了解家鄉特色產業；杉林區月美國小與農民老師經由薑糖實做，動手之餘也讓孩子們認識國內薑的種植環境與特色，並引導學生觀察黑糖能加速析出薑片水分的滲透壓原理，經由食農體驗認識科學。

農業局長張清榮強調，推動食農教育深耕校園，結合在地農產特色與永續發展目標，不僅陶冶學童對在地農產的認同感，也結合永續發展的全球關懷，透過行動造就未來，培養學童負責任的消費態度與選擇能力，期盼孩子們都能成為永續食農與氣候行動的支持者。