木村拓哉的兩個女兒心美、光希相繼出道，人氣衝得比老爸還快，一家人近年來樂於公開家庭生活，尤其是為了保持苗條，晚餐不到下午4點就吃完，比時下流行的168還有效。媽媽工藤靜香昨(15)日分享餐桌佳餚照片，得意稱讚二女兒Koki木村光希的手藝，虧說「看來什麼時候嫁人都行啦！」暗示了早有「早婚」打算的女兒「閃婚」的可能性？

工藤靜香昨(15)日在IG分享了晚餐的內容，掌廚人正是二女兒Koki木村光希，她對女兒的手藝讚不絕口，曾說「看來什麼時候嫁人都行啦！」被外界猜測暗示女兒「有閃婚的可能」。為了健康，木村家的餐桌上並沒有擺滿山珍美味，只有很簡單的雞翅、豆腐、蛋等，與平常百姓家無異。

工藤靜香誇讚木村光希的手藝。（圖／翻攝自IG）

Koki木村光希曾在受訪時表示：「我不知道為什麼，我總是會想像自己早婚，安定下來。雖然我很愛我的工作，如果我有小孩之後還能繼續工作，就太棒了！我真心希望可以成為像我媽媽這樣的人，我已經可以想像得到，等我有小孩時，一定會問她很多育兒訣竅！」

事實上，Koki木村光希之前曾被日媒拍到，有交往過老外男友，由於她從小就在東京的知名國際學校就讀，因此平時也是用英文對談。後來代言的珠寶廣告中，再度與外國男模搭檔合拍，讓不少網友想起光希舊日的戀愛緋聞。感情上的早熟引發熱議，本人也曾表示想早婚，加上媽媽還看好她「隨時可嫁人」，她的宅男粉QQ心碎滿地的那天似乎指日可待。