台灣彩券推二款新款刮刮樂讓民眾歡樂刮獎有機會為自己年終獎金再加碼。第一款「百萬年終獎金」每張售價新台幣200元，60個頭獎100萬元；第二款「歡樂賓果」每張售價100元，有5個頭獎30萬元，2款新品總獎項超過305萬個，總獎金逾8億元。

台灣彩券表示，刮刮樂「百萬年終獎金」每張售價200元，票面以春風滿面、手舞足蹈的上班族為主角，手握大把鈔票搭配漫天飛揚的彩帶與現金，展現豐厚年終獎金入袋的喜悅，頭獎100萬元共60個，是目前市面上百萬級獎項個數最多的遊戲，共有「對幸運號碼」、「刮六中三」、「一刮即中」等多元玩法，刮出紅包袋符號即可獲得獎金500元，總中獎率33.72％，總獎金逾5億元。

刮刮樂「歡樂賓果」每張售價100元，票面以繽紛串旗、彩帶、氣球、蛋糕等派對元素為設計，呈現歡樂的氣氛。玩法簡單，是深受消費者喜愛的益智延長型遊戲入門款，若「您的號碼」出現在「賓果號碼」中，且任三個號碼連成一條直線、橫線或對角線，即為連線成功。依照連線成功數可獲得對應的獎金，連線數越多獎金越高，若「賓果號碼」四個角落的號碼皆對中「您的號碼」即為「4角全中」可得獎金1萬元。頭獎30萬元共有5個，500元（含）以上的獎項超過18萬個，總中獎率32.99％，相當適合親朋好友歡聚齊刮齊樂，公司行號舉辦員工尾牙也可作為入場及抽獎活動禮，炒熱氣氛帶來活動高潮。

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