大陸女星秦嵐2018年在宮廷劇《延禧攻略》飾演溫柔賢淑的富察皇后，讓她演藝事業再攀高峰，同時，秦嵐還是著名的美魔女代表，保養有術的她仍擁凍齡顏值和姣好身材曲線，完全看不出秦嵐是42歲的熟女，不過，秦嵐近日卻被指髮際線後退，額頭光一片。

秦嵐日前在抖音上傳唱歌影片，她隨興穿著居家服、頂素顏入鏡，秦嵐五官精緻、肌膚光滑細嫩，少女感爆棚，讓人不禁讚嘆，秦嵐凍齡有術，絲毫沒讓歲月在她臉上留痕跡，不過卻有眼尖網友發現，秦嵐的額頭相當明顯，女神的髮際線似乎倒退不少，還有人感慨留言：「髮際線是不是後退」、「女神也逃不過禿頭」。

網友指秦嵐額頭明顯，女神的髮際線疑似倒退。（圖／取材自秦嵐Instagram）

其實，秦嵐屢次以不科學狀態引發討論，她日前還大方曬素顏、亂髮自拍，只見秦嵐隨興穿著絨毛居家服、俏皮地手抱兔子布偶遮臉，儘管秦嵐臉上脂粉未施，天生麗質的她依舊肌膚白皙、水嫩，高顏值相當不科學，就連秦嵐頭頂鯊魚夾，大方露出額頭，也都無損她的女神氣息，而這回秦嵐被指髮際線，可能應該拍攝角度所導致。

秦嵐日前豪曬素顏自拍。（圖／取材自秦嵐微博）

由於現代人工作壓力大、作息不正常，都容易導致髮際線後退，大陸女星楊冪日前就曾因長期拍古裝戲、要做盔甲造型，把全部頭髮往後梳，導致她在戲中露出高額頭，還引發禿頭風波，對此，楊冪則高EQ笑說：「大家珍惜現在還有頭髮的我，可能看不了幾年了」，輕鬆化解髮際線危機。