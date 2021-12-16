新北市長侯友宜日前發表千字文，認為公投不是填鴨式圈叉題，不應被任何其他人所匡限，引起各關注、討論。今（16）日再度被問到有關公投的議題，他針對萊豬表示「反對含有萊克多巴胺的豬肉」，並說「台灣豬最可靠、最安全、也最好吃！」

國民黨將在17日的選前之夜舉辦造勢活動，侯友宜今被問到是否會出席，僅表示他已經對於公投表達的很清楚了，就是希望公投可以讓民眾透過理性、和諧的討論後自主做決定。而針對農委會主委陳吉仲表示自己的父親是豬農，但開放萊豬後也沒有豬農抗議一事，侯友宜則說自己的父親沒有賣過萊豬，而他個人也反對含有萊克多巴胺的豬肉。

侯友宜表示，這段時間有去菜市場進行視察，其中有約4100攤豬肉攤，全都寫明販售的是「台灣豬」，加上校園的營養午餐等都需要經過嚴格把關，擔心萊豬會增加豬肉加工製品把關的難度，因此直言「倒不如大家就不要用萊豬，吃台灣豬最可靠、安全、也最好吃！」