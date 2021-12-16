根據實價揭露，台北市內湖豪宅元大之星有新交易，今年10月2樓2戶含3個車位，約191.43坪，以1億4950萬元售出，資料顯示，原屋主為典藏藝術家庭，負責人為財經專家、財信傳媒董事長謝金河老婆，2012年的取得價格為1億2544萬元，持有9年後出售，帳面獲利2406萬元。

元大之星為元大建設內湖區頂級豪宅建案，樓高18層，2012年完工交屋，不過，這筆並非元大之星獲利最多的轉手交易，觀察元大之星過去共有29筆有轉手記錄，僅2筆賠售，其餘27筆獲利頗豐，單筆獲利最高的是交屋隔年，2013年就轉售的8樓戶，取得價格5833萬元，隔年以1.1億元賣出，幾乎翻倍，帳面賺進5167萬，最負盛名的是頂樓17、18樓戶，兩戶以2億4252萬元購入，2017年以3億出售，2戶合併獲利5748萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，位於內湖五期的元大之星頗具美式生活區氛圍，屬潭美國小雙語小學學區，近環東大道，開車通勤便利，離電視台和COSTCO、大潤發等大型賣場很近，隨著近年許多大型總部企業進駐，吸引不乏影視或商業名人入住，預售時購入價格多在7、8字頭，2012年交屋時為房市多頭時期，因此在2013年8樓戶賣出社區最高單價118.7萬元，頂樓戶在房地合一稅上路、房市修正後成交，也破百萬單價，達每坪109萬元。

至於元大之星2筆賠售交易，其中2018年11樓戶賠了1950萬元，主要因為該戶不是在預售低點取得，而是2016年買入的轉手價，成本略高，加上房地合一稅上路後，市場價量大幅修正，若屋主有急售，難免得向市場妥協。

張旭嵐指出，不動產轉售獲利與否，一方面取決於購入價格，若買入時間為市場相對低點，加上房市多頭價格走揚，通常都是賺多賠少；另一方面是區域發展，如果買在新興重劃區發展初期，周邊陸續還會有重大建設、商圈或商城規劃，以及指標新案推出，經過時間發展、機能成熟之際，地段也都會增值，新案也會帶動中古屋的價漲，轉手獲利更大。