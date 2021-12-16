台北市地政局今公告明年度土地現值與公告地價，課徵土地增值稅較今年度上漲3.41％、課徵地價稅較2020年漲2.63％，採不打折徵稅，雖然整體上升，但不少知名飯店、商圈公告地價受疫情影響下跌，跌幅最高達6％。此外，今年仍是仁愛帝寶以1坪456萬穩坐住宅區地王，商業區則由台北101大樓拿下、9度蟬聯全市地王，1坪高達630萬。

據統計，台北市今年不動產買賣登記件數達3萬779件，較去年同期2萬7392件增加3387件，增幅達12.36％，交易量連續4年成長。交易價格部分，今年8月北市住宅價格指數相較去年同期上漲2.92％，連續4年上漲。整體而言，不動產市場呈「量增價溫」格局。

張治祥指出，明年公告現值調幅為3.41％，北市12行政區皆有上漲，居首的南港區主要是因東區門戶計畫帶動公共建設，調幅4.22％，居次的內湖則受天然景觀及科技園區帶動的居住需求影響，調幅達4.1％。士林區則因商圈活動減弱，平均調幅2.26％居末。

地政局長張治祥表示，公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，沒有交易時對地主沒影響，可適度提高有利於落實漲價歸公政策，因此明年度起北市率全國之先，公告土地現值直接依調查一般正常交易價格評定，不再打折。

至於每2年評議1次的公告地價，張治祥表示，今年調幅僅2.63％，12行政區皆有上漲；經預估，有57％的自用住宅戶平均每戶增加184元，另有2‰的自用住宅戶及10‰適用第1級稅率的一般土地合計戶則增加378元。其中以南港、中山區漲幅相對較高，平均調幅分別為4.68％及3.52％；萬華區、士林區漲幅相對較低，平均調幅分別為0.88％及0.38％。

眾所注目的地王地后，由大安區宏盛帝寶為蟬聯11年的住宅區地王，土地現值每坪約456萬，較去年漲17萬；其次為信義區仁愛尚華和仁愛麗景，土地現值每坪約424萬。商業區則是以信義區的台北101大樓居冠，每坪約630萬，地后則是中正區新光摩天大樓，每坪約608萬。

不過，近年受疫情衝擊，北市仍有部分地段公告地價下跌，反映營業狀況。地價科長鄭益昌提及，文華東方酒店跌5.94％、圓山飯店跌4.84％、晶華酒店跌3.89％，萬豪酒店、寒舍艾美、君悅酒店及WHotel也有下跌，地價稅減低。萬華西門商圈、信義東區商圈也掉2％，士林夜市商圈跌幅則達6％。