今年房市十分火熱，就連央行打房也不見效果，台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民指出，主要有三個原因包括市場熱錢多、低利率環境，以及民眾口袋的錢在變小，閒置資金的民眾想找避風港，想來想去只能遙指房市，這也是今年交易熱度這麼高的原因。至於明年度房市，有五大變數，包括利率、資金潮、打炒房政策、營建成本，以及通膨因素，預期明年度房市應該會是價量雙穩的格局。

張欣民指出，今年房市價量都來到高原期，明年房市量會維持相對高原水準，但不會有更高爆量的情形，房價在政府打炒房的基調下，預期將呈現價量雙穩的格局。

明年房市存在的五大變數包括，一、利率，美國已經計劃明年升息3次，台灣央行是否跟進，值得留意；二、資金潮，這和利率是互為因果關係；三、打炒房，日前內政部五大招打炒房，接下來要看立法院是否會照單全收，若是立法院照單全收會造成很大的效應，由於此回打的是預售屋，若是立法成功，預期資金將會往成屋方面移動；四、營建成本高漲，很多建商都為此苦惱，房子賣得好應該很高興，但有不少人反應賣得越多反而賠越多；五、通膨，若無法有效抑制通膨，這將會推升房價的重要因素。

張欣民也指出，今年整體房市買氣持續回溫，但就6都的市況表現來看，倒是出現風水輪流轉的情形，去年是中北部4都表現相對突出，交易量都是正成長，反觀南2都的台南與高雄則是雙雙衰退，呈現出「北熱中溫南冷」的市況。

今年情勢則是整個翻轉，明顯的是「北冷中溫南熱」的狀況，推估6都全年度房屋交易量的表現台北市是唯一負成長的，主要是長期以來台北房市價量基期都已過高，特別是價高的部分，在南部低基期又有諸多建設比價效應帶動下，資金南移的情形非常明顯，全年買賣移轉棟數大約小小衰退1.27%。反觀南2都則都是出現雙位數的成長率，這在過去真的是很少見的現象，怪不得最近又有人喊出「高雄發大財」這個選舉口號。