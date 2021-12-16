嬰童通路龍頭麗嬰房（2911）16日線上法說，對於2022值農曆金虎年，按生肖年影響，對虎年出生人數預期恐會迎來低點，因疫情衝擊，兩岸包括大陸與台灣2020年結婚對數與出生人數相對減少，2021前三季持續減少4~5％，對明年營運策略，除了電商發展續強，實體門市亦將強化店長團購，以加值通路價值。

麗嬰房指出，今年五月中疫情緊繃，消費力道受到較嚴重衝擊，使得麗嬰房台灣在第二季及第三季營收與損益都受較大影響，前三季營收25.47億元，較去年同期減少8.5％，稅後淨損拉大至3.57億元，較去年同期大幅衰退27％，每股虧損1.91元，劣於去年同期的-1.53元。

其中，台灣地區營收衰退9.9％、大陸地區衰退6.5％，大陸地區雖未有全國性疫情，但不時有各地零星案例，導致景氣難以恢復正常水準，目前大陸地區直營點有318家、加盟點200家，而台灣麗嬰房據點130家、代理經銷則有77家，第四季隨著五倍券刺激市場，預計虧損可顯著收斂。