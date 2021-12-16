獨行俠在本季更換總教練，今年6月卡萊爾(Rick Carlisle)離開球隊轉投溜馬，而之前陣中頭號球星東契奇(Luka Doncic)傳出與他不合，今天據ESPN記者麥馬漢(Tim MacMahon)爆料指出，東契奇並非不滿卡萊爾對他的態度，而是與前隊友史密斯(Dennis Smith Jr.)有關，卡萊爾曾在隊上孤立史密斯。

The details leading up to the divorce with Rick Carlisle that Luka Doncic didn’t ask for but desperately wanted: https://t.co/VAynCddkYe — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 15, 2021

在2018年獨行俠選進東契奇，隨後與前一年入隊的史密斯成為好友，接著史密斯非常照顧東契奇，帶他認識這座城市，並邀他到家裡聊天、玩遊戲，不過據傳當時教練卡萊爾並不看好他們兩人組合，尤其是史密斯，他還懷疑史密斯能否成為一位高效NBA先發球員。

卡萊爾甚至希望當年獨行俠選上米契爾(Donovan Mitchell)，所以史密斯進入球隊首年就開始被教練嫌棄，之後儘管東契奇與史密斯產生不錯交情，卡萊爾仍不看好，據幾位工作人員透露，卡萊爾下定決心讓史密斯在他與東契奇短暫搭檔時感到痛苦，東契奇知情後感到震驚。

之後在一次球隊會議，卡萊爾更指責史密斯，說他相當嫉妒東契奇，讓現場球員感到驚訝，隊友認為這對史密斯不公平，因為他就算打得不好，仍在場上努力與東契奇配合。同時消息還指出卡萊爾常拿史密斯和東契奇比較，此行為讓東契奇非常不爽，成為東契奇和卡萊爾分裂關鍵原因。

後來卡萊爾有試著挽回和東契奇關係，會在媒體上大力稱讚東契奇，把他和魔術強森(Magic Johnson)和大鳥柏德(Larry Bird)等傳奇名將相提並論，不過兩人關係並沒有因此復原，在比賽中偶爾會出現意見不合，東契奇曾在賽中對卡萊爾吼叫，並質問他的決策，這也讓獨行俠建隊方針出現重大轉變。