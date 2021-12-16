在大資金潮、超低利率以及通膨3大助力之下，2021年台灣房市持續轉強，推估全年建物買賣移轉棟數可望突破34萬棟大關，創下近7年來新高紀錄。台北市不動產仲介公會郭子立理事長指出，由於內政部將加重力道打擊預售屋炒作，資金可能會轉向成屋市場，展望明年房市可能呈現出「價穩量穩」的格局。

展望2022年房市，郭子立指出，明年房市主要是看5大變數，資金、利率、通膨、打炒房政策及營建成本，這5大變數可為利多也可能轉成利空。譬如打炒房政策，現在大家最關注的是內政部所丟出來的「5傷拳」，如果照內政部的版本修法通過，基本上對預售市場是大利空，但對成屋市場而言卻是利多，投資置產型資金有可能再轉回到成屋市場。綜合來看，明年房市會是個「價量雙穩」的格局，當然，假使明年政府打炒房力道再加重，則另當別論。

張欣民指出，明年有地方縣市首長選舉，政府在居住正義議題上會更關注，中央或是地方政府一定會投入更多心力及資源在調控房市上面，因此業者或是市場一定要小心謹慎因應，盡量不要再去觸發政府抑制市場炒作的敏感神經！至於這波一些因為中長期區域建設利多房價暴漲的區域，切記不要再去追高，免得成為房市最後一隻老鼠！

2021年已接近尾聲，根據6都前11個月的房屋買賣移轉數量推估，2021年台灣全年房屋交易量約落在34萬5857棟，與2020年比較，年增率約5.9％，絲毫不受年中嚴峻疫情及政府一連串打炒房的影響，各地價格更是頻創新高，正是所謂的「價量俱揚」。

台北市不動產仲介公會公關主委張欣民也指出，今年整體房市買氣持續回溫，但就6都的市況表現來看，倒是出現風水輪流轉的情形，去年是中北部4都表現相對突出，交易量都是正成長，反觀南2都的台南與高雄則是雙雙衰退，呈現出「北熱中溫南冷」的市況。今年情勢則是整個翻轉，明顯的是「北冷中溫南熱」的狀況，推估6都全年度房屋交易量的表現台北市是唯一負成長的。

主要是長期以來台北房市價量基期都已過高，特別是價高的部分，在南部低基期又有諸多建設比價效應帶動下，資金南移的情形非常明顯，全年買賣移轉棟數大約小小衰退1.27％。反觀南2都則都是出現雙位數的成長率，這在過去真的是很少見的現象，怪不得最近又有人喊出「高雄發大財」這個選舉口號。

郭子立補充指出，儘管今年台北市房屋交易量小小衰減，但還是保持整年度3萬棟以上的規模，遠比台南市的年交易量還要大，在公會會員公司家數上更是持續增長，入會數遠大於退會數，年底總家數達到839家，創下近年來的新高紀錄，不少會員公司業績或是個人業績都有創歷史紀錄的表現。